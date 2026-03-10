Salvezza, corsa a tre (per ora): il calendario di Lecce, Fiorentina e Cremonese

Il pareggio della Fiorentina con il Parma ha portato a 25 i punti in classifica. Un punto importante, per quanto brutta sia stata la gara, perché per la prima volta la Fiorentina è fuori dalla zona rossa, pur con un solo punto di scarto sulla Cremonese (24) e a -2 dal Lecce (27). Vediamo allora quali sono i percorsi delle tre squadre che, con Pisa e Verona più staccate in fondo alla classifica, stanno lottando per evitare il terzultimo posto. Se il Lecce nella prossima giornata va a Napoli, ci sarà il fondamentale scontro diretto Cremonese-Fiorentina. Ricordiamo che a fine stagione in caso di parità tra due squadre al terzultimo posto non conteranno gli scontri diretti ma ci sarà lo spareggio. Classifica avulsa in caso di più squadre. Ecco i tre calendari:

16. LECCE punti 27

29ª giornata, Napoli - Lecce

30ª giornata, Roma - Lecce

31ª giornata, Lecce - Atalanta

32ª giornata, Bologna - Lecce

33ª giornata, Lecce - Fiorentina

34ª giornata, Hellas Verona - Lecce

35ª giornata, Pisa - Lecce

36ª giornata, Lecce - Juventus

37ª giornata, Sassuolo - Lecce

38ª giornata, Lecce - Genoa

17. FIORENTINA punti 25

29ª giornata, Cremonese - Fiorentina

30ª giornata, Fiorentina - Inter

31ª giornata, Hellas Verona - Fiorentina

32ª giornata, Fiorentina - Lazio

33ª giornata, Lecce - Fiorentina

34ª giornata, Fiorentina - Sassuolo

35ª giornata, Roma - Fiorentina

36ª giornata, Fiorentina - Genoa

37ª giornata, Juventus - Fiorentina

38ª giornata, Fiorentina - Atalanta

18. CREMONESE punti 24

29ª giornata, Cremonese - Fiorentina

30ª giornata, Parma - Cremonese

31ª giornata, Cremonese - Bologna

32ª giornata, Cagliari - Cremonese

33ª giornata, Cremonese - Torino

34ª giornata, Napoli - Cremonese

35ª giornata, Cremonese - Lazio

36ª giornata, Cremonese - Pisa

37ª giornata, Udinese - Cremonese

38ª giornata, Cremonese - Como