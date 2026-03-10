Salvezza, corsa a tre (per ora): il calendario di Lecce, Fiorentina e Cremonese
Il pareggio della Fiorentina con il Parma ha portato a 25 i punti in classifica. Un punto importante, per quanto brutta sia stata la gara, perché per la prima volta la Fiorentina è fuori dalla zona rossa, pur con un solo punto di scarto sulla Cremonese (24) e a -2 dal Lecce (27). Vediamo allora quali sono i percorsi delle tre squadre che, con Pisa e Verona più staccate in fondo alla classifica, stanno lottando per evitare il terzultimo posto. Se il Lecce nella prossima giornata va a Napoli, ci sarà il fondamentale scontro diretto Cremonese-Fiorentina. Ricordiamo che a fine stagione in caso di parità tra due squadre al terzultimo posto non conteranno gli scontri diretti ma ci sarà lo spareggio. Classifica avulsa in caso di più squadre. Ecco i tre calendari:
16. LECCE punti 27
29ª giornata, Napoli - Lecce
30ª giornata, Roma - Lecce
31ª giornata, Lecce - Atalanta
32ª giornata, Bologna - Lecce
33ª giornata, Lecce - Fiorentina
34ª giornata, Hellas Verona - Lecce
35ª giornata, Pisa - Lecce
36ª giornata, Lecce - Juventus
37ª giornata, Sassuolo - Lecce
38ª giornata, Lecce - Genoa
17. FIORENTINA punti 25
29ª giornata, Cremonese - Fiorentina
30ª giornata, Fiorentina - Inter
31ª giornata, Hellas Verona - Fiorentina
32ª giornata, Fiorentina - Lazio
33ª giornata, Lecce - Fiorentina
34ª giornata, Fiorentina - Sassuolo
35ª giornata, Roma - Fiorentina
36ª giornata, Fiorentina - Genoa
37ª giornata, Juventus - Fiorentina
38ª giornata, Fiorentina - Atalanta
18. CREMONESE punti 24
29ª giornata, Cremonese - Fiorentina
30ª giornata, Parma - Cremonese
31ª giornata, Cremonese - Bologna
32ª giornata, Cagliari - Cremonese
33ª giornata, Cremonese - Torino
34ª giornata, Napoli - Cremonese
35ª giornata, Cremonese - Lazio
36ª giornata, Cremonese - Pisa
37ª giornata, Udinese - Cremonese
38ª giornata, Cremonese - Como
