Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere dello Sport-Stadio: "Viola mai sola! L'amore di Firenze per restare in Serie A".
La Nazione: "Euroattacco, chi la spunta?".
La Gazzetta dello Sport: "Prima la salvezza. Fiorentina, strada tracciata L’Europa per un pieno di fiducia".
Tuttosport: "Vanoli pensa solo alla Cremonese".
la Repubblica (ed. Firenze): "I tormenti di Kean, il dolore non passa a Cremona in dubbio".
La Fiorentina continua a non avvertire il pericolo della retrocessione. Sperare in un cambio radicale è impossibile, ma per la salvezza non bastano le prestazioni come quelle con Udinese e Parma. Conference: spazio ai giovanidi Lorenzo Di Benedetto
Angelo GiorgettiKean in tribuna, gli spareggi mondiali dell’Italia: quella nebbia intorno a Moise. Spenta e distante, la Fiorentina è l’opposto di Firenze (e nessuno sa intervenire). Paratici sta valutando tutti i settori, a fine stagione la verità…
Mario TeneraniSarà sofferenza fino all'ultima di campionato. Che tristezza, squadra incapace di fare di più. Ci avete sfiniti con queste prestazioni. Kean ha problemi, rischia anche Cremona. Lezzerini ko: in lista UEFA dentro Christensen
Redazione FVFirenzeViolaFiorentina-Parma 0-0, i viola non vanno oltre il pari tra i fischi del Franchi
