Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "Viola mai sola! L'amore di Firenze per restare in Serie A".

La Nazione: "Euroattacco, chi la spunta?".

La Gazzetta dello Sport: "Prima la salvezza. Fiorentina, strada tracciata L’Europa per un pieno di fiducia".

Tuttosport: "Vanoli pensa solo alla Cremonese".

la Repubblica (ed. Firenze): "I tormenti di Kean, il dolore non passa a Cremona in dubbio".