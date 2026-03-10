Social De Gea a Kinsky: "Chi non ha mai fatto il portiere non può capire quanto sia difficile"

vedi letture

"Chi non ha mai fatto il portiere non può capire quanto sia difficile giocare in questo ruolo. Tieni la testa alta e ci riproverai": questo il post sibillino di David De Gea, in un momento della Fiorentina in cui anche lui non è esente da critiche per alcuni errori. La frase, anche se non ci sono riferimenti, è però diretta ad Antonin Kinsky portiere ceco classe 2003 del Tottenham che, in casa dell'Atletico Madrid per l'andata degli ottavi di Champions, ha preso tre gol commettendo due papere ed è uscito in lacrime dopo appena 17' lasciando il posto a Vicario. Un incoraggiamento al giovane collega a non abbattersi perché questi errori nella carriera di un portiere possono capitare.