Richardson sul mercato, zero offerte per Beltran, da definire Barak: il punto sulle cessioni

Il Corriere Fiorentino fa il punto sulle cessioni che la Fiorentina proverà a fare in questo ultimo giorno di mercato. Richardson è sempre rimasto sul mercato, non a caso si era fatto vivo anche il Siviglia prima di ripiegare su Mendy del Trabzonspor, ma soprattutto non è mai stato utilizzato da Pioli nelle prime gare stagionali, motivo per cui si cercherà una soluzione che consenta ai viola di guadagnare qualche soldo e, eventualmente, rilanciare su Dani Ceballos.

Per Beltran nessuna offerta, l'argentino potrebbe rimanere. In uno scenario del genere resta così da definire il futuro di Barak, con Verona e Cagliari che hanno tempo fino a stasera per passare dalle parole ai fatti, e attendere novità anche per Infantino e Sabiri, pedine cedibili nelle ultime ore di trattative di un mercato estivo che da domani lascerà spazio alle risposte in arrivo dal rettangolo di gioco.