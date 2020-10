RIBERY, Sta bene ma col Padova non sarà rischiato

Sospiro di sollievo in casa Fiorentina. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, nella giornata di ieri Franck Ribery si è allenato regolarmente ed è stato inserito nella lista dei 24 convocati anti-Padova. Salvo sorprese pero, il francese non sarà impiegato per evitare qualsiasi tipo di rischio in vista della sfida di campionato contro la Roma. Stesso discorso per Lirola, uscito malconcio dalla sfida con l'Udinese. Non convocato German Pezzella: il capitano argentino sente ancora dolore proprio alla caviglia e continua a svolgere il programma differenziato preparato dallo staff in attesa di capire come risolvere il problema.