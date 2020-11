RIBERY, Retromarcia di Prandelli sul nuovo ruolo

Quest'oggi contro il Milan Franck Ribery tornerà titolare. Seppure non al top della condizione, Cesare Prandelli vuole la sua stella in campo e ha spiegato: "Non dobbiamo essere dipendenti da lui ma Franck deve essere coinvolto nel nostro gioco, non può stare isolato o essere triste". La Gazzetta dello Sport ha interpretato questa dichiarazione come un cambio di rotta da parte del tecnico, che inizialmente aveva pensato a una posizione più avanzata per l'ex Bayern Monaco risparmiandogli qualche contrasto di troppo, tuttavia il francese preferisce stare dentro il gioco magari arretrando spesso sulla linea di centrocampo per dare il via all’azione offensiva.