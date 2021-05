RIBERY, Il rebus panchina lo lascia in sospeso

Il futuro di Ribery è ancora da scrivere. Sabato ci sarà l’ultima partita di questo travagliato campionato all’Ezio Scida contro il Crotone. La Fiorentina si ritroverà a metà luglio per poi partire il 17 per il ritiro di Moena fino al 31. In questi giorni verranno pianificati i programmi per la prossima stagione, che dovrà essere quella del riscatto. Da lunedì inizieranno le grandi manovre e la Fiorentina dovrà sciogliere i primi nodi. Su tutti quello relativo all’allenatore, che è fondamentale. Perché appena i viola avranno fatto la loro scelta ci sarà il via libera definitivo per la costruzione della nuova squadra. E quindi si saprà chi rimarrà e chi invece alla fine verrà messo sul mercato. E di conseguenza saranno poi anche chiare le intenzioni su Ribery, il cui contratto scade il 30 giugno.