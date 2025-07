Retegui virtualmente un giocatore dell'Al-Qadsiah. Le cifre dell'operazione

vedi letture

"Retegui d'oro" è il titolo che La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica al clamoroso trasferimento in via di definizione. La rosea scrive che il centravanti nerazzurro (e azzurro) si può già considerare un giocatore dell’Al Qadsiah. Le cifre dell'operazione prevedono circa 68 milioni di euro netti, bonus compresi, che andranno all’Atalanta. Il contratto dell'attaccante invece è un quadriennale da 16 milioni più 4 di bonus annui, per un totale che potrà arrivare a 80 milioni, se resterà in Arabia per tutta la durata dell’accordo raggiunto col club.

L'Al Qadsiah, per convincere il giocatore – e la mossa di far leva sulla sua volontà per forzare la situazione ha pagato - gli ha proposto un ulteriore anno di contratto, portandolo da tre a quattro anni. A quel punto è diventata determinante la posizione di Retegui, che fra martedì sera e ieri mattina è uscito allo scoperto con l’Atalanta, comunicando la sua volontà definitiva, irrevocabile, di andare. Ed è stato accontentato, pronto dunque a diventare tra i calciatori più pagati al mondo.