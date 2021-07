REPUBBLICA, Viola al debutto con la Roma di Mou

Nel segno della storia, della tradizione e chissà dei buoni auspici. La Fiorentina debutterà in Serie A a Roma, tenendo a battesimo il Mourinho bis in Italia, così come successe l’annata 68- 69 quella conclusa con il secondo scudetto. Anche in quel caso l’Italia aveva vinto l’Europeo, tanto per alimentare scaramanzia e sogni di gloria. Al di là delle proiezioni da tifoso il cammino viola appare tosto sin da subito. Insieme alla Roma altre due trasferte nelle prime quattro giornate, con le gare di Bergamo e Genoa. Alla seconda il Torino in casa. Non male nemmeno il passaggio tra la 5° e la 7° con le sfide a Firenze con Inter e Napoli inframezzate dalla trasferta di Udine e la sfida con Juventus a Torino e Milan al Franchi a cavallo tra la 12° e 13° giornata. La Domenica precedente, l’ 11°, Italiano ritroverà lo Spezia a Firenze, mentre il girone di andata si concluderà nell’ordine con le sfide a Empoli, Sampdoria, Bologna, Salernitana, Sassuolo e Verona.