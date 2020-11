REPUBBLICA, Ribery ritrova il Meazza e cerca il gol

Dopo l'infortunio rimediato contro il Benevento, Franck Ribery è stato preservato da Prandelli. Il francese non ha seguito la Fiorentina a Udine, ma è rimasto a Firenze per svolgere un lavoro di recupero. L'obiettivo è ritornare domani a San Siro, dove la stagione passata ha dato spettacolo con un gol e una prestazione maiuscola, tanto da guadagnarsi gli applausi del Teatro del Calcio. Non a caso il Milan ha pensato al francese in estate, ma è stato solo un pensiero appunto. Ora che la squadra ha guadagnato un po' di fiducia dopo la vittoria a Udine in Coppa Italia, Prandelli potrebbe schierare il francese tra le linee, in modo da supportare l'attacco, che in questo momento ha bisogno di gol. Tra gli obiettivi del francese, anche quello di tornare al gol. L'ultimo risale al 27 giugno scorso contro la Lazio. Lo scrive Repubblica.