REPUBBLICA, Prandelli cambia. I viola invece no

La Repubblica tenta di dare una spiegazione della questione facendo un confronto tra Atalanta e Fiorentina. La Dea ha investito molto in infrastrutture, con uno stadio all'avanguardia e un bel centro sportivo, ma ha anche effettuato un grande lavoro di programmazione dal punto di vista tecnico, per cui Gasperini si può permettere di tenere Gomez in panchina. La Fiorentina, dal canto suo, avrà un importantissimo centro sportivo,ma in campo le cose vanno malissimo. Per questo Commisso ha ordinato il ritiro. Prandelli, disperato, le prova tutte, ma la squadra non reagisce. Ora la Viola è appena sopra la zona retrocessione per demerito di Torino e Genoa. Si prospetta anche un calendario di fuoco, con Sassuolo, Verona e Juventus.