REPUBBLICA, Per Italiano i tempi si allungano

I contatti proseguono alla ricerca di una svolta che possa essere la più veloce possibile. La Fiorentina vuole definire la questione panchina, dopo la fine anticipata con Gennaro Gattuso, e ha deciso di puntare in maniera decisa su Vincenzo Italiano. L’allenatore dello Spezia attende, felice e onorato di come la dirigenza viola voglia andare fino in fondo. Il club di Rocco Commisso sta cercando da giorni un’intesa con la società ligure. Questione di diplomazia, di rapporti. Ma anche di concretezza. Perché lo Spezia si attende che i viola paghino la clausola rescissoria da 1 milione di euro o che in cambio si arrivi a un accordo su contropartite tecniche gradite ai liguri.