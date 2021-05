REPUBBLICA, I record di Vlahovic, uomo dalle 21 perle

Il talento limpido di Dusan Vlahovic ha cambiato le sorti della Fiorentina e l'edizione odierna di Repubblica ripercorre tutti i numeri del ciclone di 21 anni, da questo weekend al secondo posto della classifica marcatori assieme a Lukaku e dietro solo a Cristiano Ronaldo. Dusan Vlahovic è l’esempio migliore di cosa voglia dire l’unione tra talento, passione, sacrificio e voglia di arrivare, scrive il quotidiano.

Dodici reti nelle ultime nove giornate di campionato, con la doppietta alla Lazio si è aggiunto al club di Batistuta, Hamrin e Petrone come quarto straniero della storia viola a segnare almeno 20 gol in una stagione in Serie A. Da solo ha segnato circa il 45% delle reti totali della squadra (21 su 47). E da gennaio nei cinque maggiori campionati europei soltanto Lewandowski (22 reti) e Messi (21) hanno segnato più di lui che ha realizzato 17 gol e si conferma il più giovane giocatore nella storia viola ad aver messo a segno almeno 20 reti dopo Virgili nel 1955/ 56, l’anno del primo scudetto dei viola.