REPUBBLICA, FR7: dolori e tormenti di un campione

Repubblica (ed. Firenze), questa mattina si concentra su Franck Ribery. Il francese aveva fatto sembrare che ogni problema fosse passato dopo il gran gol di Torino e prima ancora l'assist delizioso per Vlahovic contro il Crotone. Così non è stato, gli infortuni lo hanno nuovamente fermato. Il problema, secondo il quotidiano, sono i sostituti: Eysseric non è lontanamente all'altezza, così come Kouamè (almeno in questo momento). Kokorin non ha ancora raggiunto la forma necessaria. Per adesso ha saltato 5 delle 22 gare disputate finora dalla Fiorentina e ha influito in 5 gol fatti dai viola. lo scorso anno 21 gare giocate su 38 e 6 gol. Nell'attesa che si riprenda per l'ennesima volta, Firenze spera in un ritorno più rapido possibile del suo campione.