FR7, ALTRO FORFAIT. CARRIERA COSTELLATA DI INFORTUNI

Franck Ribery, tanto talentuoso quanto sfortunato. L'attaccante della Fiorentina non ha ancora recuperato dall'infortunio che lo ha privato della discesa in campo contro la Sampdoria, tanto che probabilmente sarà indisponibile pure per l'impegno di venerdì contro lo Spezia di Vincenzo Italiano. Un'assenza, potenzialmente la settima di quest'anno, molto pesante, a fronte di una classifica che rischia di scivolare nuovamente dalle mani dei giocatori viola.

Dando un'occhiata al passato di Ribery, non si può dire che la sua carriera non sia stato un festival di infortuni: sin dagli esordi in Bundesliga col Bayern Monaco, infatti, FR7 ha dovuto fare i conti sistematicamente con più di una bega fisica. Problemi muscolari alla coscia, infortuni alla spalla e alla costola, rottura del legamento sindesmotico, gastroenterite, guai al tendine rotuleo, per non parlare del legamento collaterale della caviglia, il suo chiodo fisso.

A dire la verità, l'annata corrente è una di quelle quantitativamente più produttive. A ventidue giornate dal via, il classe '83 ha collezionato sinora diciassette presenze. L'ultima volta che ci era riuscito, la Fiorentina faceva faville con Montella in panchina e giocatori in campo del calibro di Pizarro, Gonzalo, Savic, Borja Valero, Aquilani, Jovetic e via dicendo: era la stagione 2012-13. Da lì in poi, mai tante apparizioni nella prima metà di campionato per l'ex Marsiglia.

A questo punto, però, viene da chiedersi se il suo apporto risulti un effettivo vantaggio o meno: infatti sono più le volte che il fantasista ha fatto capolino in infermeria che non in campo. E quello stipendio di 4 milioni annui, secondo qualcuno, andrà rivisto a fine stagione. Sempre che il futuro di Ribery sia dipinto di viola. Come è noto, infatti, su di lui ci sono gli occhi attenti del Monza del duo Berlusconi-Galliani ed eventualmente l'amico Boateng ad aspettarlo...