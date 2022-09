REPUBBLICA (FI), Tre uomini in fuga tra i viola

L'edizione odierna di Repubblica (Firenze) si concentra su tre profili in crescita e note liete della Fiorentina nei vari reparti, definiti "tre uomini in fuga". Sono Dodo, Amrabat e Sottil. Il brasiliano, pagato 18 milioni, può essere il valore aggiunto per i viola e ha una condizione fisica sempre più brillante. Chi è rinato è senza dubbio Amrabat, al quale è stato dedicato un coro personalizzato. E infine Sottil, sempre schierato tra titolare o dalla panchina in ogni partita al pari di Maleh e Jovic. Sta diventando sempre più lucido e concreto.