REPUBBLICA (FI), Il ct va da Piatek: "Is very good"

L'edizione di oggi di Repubblica - Firenze racconta l'adattamento di Krzysztof Piatek alla sua nuova realtà, quella della Fiorentina in cui è determinato a rimanere conquistandosi un posto da protagonista. I suoi numeri offensivi sono sotto gli occhi di tutti, anche di quelli del ct della Polonia. Presente al Picco per la partita con lo Spezia, l'allenatore della selezione est-europea Czeslaw Michniewicz, che al termine della gara, visibilmente soddisfatto, si è lasciato sfuggire un: "Piatek is very good".