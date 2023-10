REPUBBLICA, Chi gioca sulla destra? Parisi in vantaggio

FirenzeViola.it

L'edizione odierna di Repubblica sottolinea come le grandi squadre si misurino nel momento di emergenza. E sulla fascia destra della Fiorentina la situazione è evidentemente di emergenza: chi giocherà contro la Lazio? Italiano ha recuperato Pierozzi e in Conference ha adattato anche il giovane Comuzzo sulla destra. Contro la Lazio però, vista anche la delicatezza della sfida, potrebbe toccare a Parisi spostarsi su quel settore.

Italiano e Sarri, aggiunge poi il quotidiano, sono due tecnici che fanno del calcio offensivo e senza tanti fronzoli i loro punti di forza. Qualcuno sussurra che la spunterà chi riuscirà a organizzare meglio la fase difensiva ma è quasi impossibile snaturare l’identità di due squadre che cercano di stare molto attente anche in fase di non possesso ma che hanno nel loro Dna la predisposizione a tenere il pallino del gioco, a far girare il pallone con velocità e a ricercare inserimenti e cross per le punte