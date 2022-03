REP. FI, Italiano e un addio a Vlahovic sottovalutato

L’edizione fiorentina di Repubblica ospita un editoriale firmato da Giuseppe Calabrese, dal titolo “Piccoli passi alla ricerca dell’identità perduta”. La politica di Italiano, si legge, è quella dei piccoli passi e la Fiorentina è in linea con se stessa, anche se, per farla risolvere al regista, è evidente che qualcosa non vada. Secondo l’autore tutto nasce dalla sottovalutazione della cessione di Vlahovic: non per i gol quanto per l’equilibrio, con lui la squadra girava meglio e tutti rendevano di più. I viola hanno perso identità e Italiano non sta facendo granché per ritrovarla, giocando come se il serbo ci fosse ancora: l’annoso problema dei gol delle fasce, si legge, nasce da questa confusione tattica. Si tratta di salvare una stagione che può essere ancora salvata: Italiano dovrebbe rimodellare la Fiorentina intorno a Piatek, senza snaturarlo. Ciò che serve è una svolta filosofica e tattica: è il momento di resettare tutto e disegnare la nuova squadra su un foglio bianco, finalmente senza il fantasma di Vlahovic.