Fiorentina-Inter è anche Kean contro Pio Esposito, il CorFio: "Sfida doppia"

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"Kean-Pio sfida doppia", questo il titolo di apertura sul tema legato a Fiorentina-Inter lanciato questa mattina dal Corriere Fiorentino. Il quotidiano poi sempre in merito ha questo duello tra attaccanti ha aggiunto: "Da una parte Moise Kean, dall’altra Pio Esposito. Due bomber veri (appunto), che si giocheranno non solo una gara importantissima sia per la Fiorentina (in chiave salvezza) che per la corsa allo scudetto dell’Inter. In palio infatti potrebbe esserci anche una maglia da titolare per il primo playoff mondiale (giovedì contro l’Irlanda del Nord) e magari è per quello che Moise ha reagito male alla sostituzione dell’altra sera in Polonia. I numeri, per il momento, li vedono correre su percorsi molto simili: Kean ha segnato 9 reti in stagione (8 in serie A e 1 in Conference) con una media di un gol ogni 242’.

Pio risponde con 8 centri complessivi (5 in campionato, 2 in Champions, 1 in Coppa Italia), con una media migliore (1 gol ogni 225’) e con un ricchissimo bottino (6) di assist. Due prime punte vere, ma che per caratteristiche potrebbero benissimo stare insieme. Uno più portato ad attaccare la profondità (Kean), l’altro bravissimo col pallone addosso".