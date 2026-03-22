Kean al Franchi come nel giardino di casa. Gazzetta: "Carica la Viola d'assalto"

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La Gazzetta dello Sport, in avvicinamento a Fiorentina-Inter, si focalizza su Moise Kean e sul suo rendimento recente. Il centravanti non segna da un mese, ma ha già punito i nerazzurri e proprio contro di loro, l'anno scorso al Franchi timbrò con una bella doppietta. Fu una festa, quella che Vanoli e i suoi uomini vogliono replicare stasera. Moise ha voglia e bisogno di giocare, perché è rimasto fermo più a lungo del previsto a causa di una botta alla tibia e perché correre per il campo e infilarsi dentro l’area di rigore alla ricerca dell’attimo fuggente è l’unico modo che conosce per rigenerarsi. La settimana che l’attende sarà particolarmente impegnativa, inizierà con la sfida ai nerazzurri primi della classe e si concluderà con la semifinale contro l’Irlanda del Nord, gara cruciale per continuare a sognare il Mondiale. Quando arriva una big il Franchi si mette l’abito della festa e la Viola si diverte a fare la guastafeste: pareggio con Juventus, Milan e Bologna in casa, stasera tocca all’Inter orfana di Bastoni e Lautaro.

Vanoli cerca punti per blindare la salvezza, dopo la doppia iniezione di autostima tra il successo di Cremona e quello in Conference contro il Rakow. Kean ha saltato la prima e giocato titolare la seconda ma l’appuntamento con il gol, che manca da oltre un mese, è stato ancora rimandato. Due partite in cui l’alter ego di Moise, Roberto Piccoli, è stato decisivo, portando a 8 il suo bottino di centri stagionali (uno col Cagliari e 7 con la Fiorentina), solo uno in meno del centravanti azzurro. Staffetta che si ripeterà questa sera, con l’ex juventino favorito per partire ancora dall’inizio, come in terra polacca, e con l’obiettivo di restarci un po’ di più dopo aver messo altra benzina nelle gambe. Inoltre, la Gazzetta sottolinea un aspetto: Kean al Franchi si sente a suo agio come quando da bambino giocava nel giardino di casa, lo dimostrano le 20 reti realizzate in 28 gare interne di Serie A, con la media di un gol ogni 116 minuti, e la Fiorentina non perde in casa in campionato dal 24 gennaio (sconfitta per 2-1 contro il Cagliari).