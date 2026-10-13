Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola

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Rassegna stampa
Evitare la sindrome di Paperino e le parole inaccettabili. Vanoli battezzi un centravanti e decida il ruolo di Oulai. E i talenti? A Genova ho visto più presunzione che partecipazione. Ora ciclo di ferro, ma…di Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Evitare la sindrome di Paperino e le parole inaccettabili. Vanoli battezzi un centravanti e decida il ruolo di Oulai. E i talenti? A Genova ho visto più presunzione che partecipazione. Ora ciclo di ferro, ma…
2 Il doppio passo falso di Genova, tra responsabilità tecniche e una preparazione alla ripresa del campionato che non ha funzionato
3 Ceccarini: "Posticipato l'incontro per il futuro di Dodo. Fiorentina convinta di non perderlo a zero"
Copertina
FirenzeViolaIl doppio passo falso di Genova, tra responsabilità tecniche e una preparazione alla ripresa del campionato che non ha funzionato
Mario TeneraniDifesa choc: media 2,33 gol presi a partita. L’altro problema vero è il temperamento: squadra “bellina” e leziosa, combatte poco. Oulai serve più dietro, Beto non c’è
Tommaso LoretoSenza coraggio, senza qualità. La Fiorentina immaginata in estate è solo teorica, e Vanoli non ha ancora dato un'impronta di gioco
Pietro LazzeriniSenza Atta spazio a Oulai, se non ora quando? Mastantuono capitano aggiunto. De Rossi e i retroscena sui flirt con la Fiorentina
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