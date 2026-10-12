La Fiorentina continua a steccare nei primi minuti, Repubblica: "Partenze da incubo"

L’avvio shock contro il Genoa ha confermato un problema che accompagna la Fiorentina dall’inizio della stagione: l’approccio alle partite. Lo rimarca stamani la Repubblica di Firenze, ricordando che dei 14 gol incassati in sei gare, sette sono arrivati nel primo tempo e sei addirittura nella prima mezz’ora. Con Vanoli la situazione non è migliorata: i viola sono andati sotto nei primi minuti contro Venezia e Napoli, fino ai due gol subiti a Marassi in appena un quarto d’ora. Il tecnico si è assunto le responsabilità per non aver trasmesso il giusto atteggiamento, mentre De Gea ha richiamato la necessità di imparare dagli errori di una squadra ancora giovane. Il tempo, però, stringe e il calendario non aiuta: Como, Inter e Atalanta rappresentano tre appuntamenti in cui sarà fondamentale evitare nuove partenze negative.

Oltre al lavoro mentale, Vanoli potrebbe intervenire anche sulle scelte tattiche. La coppia centrale Dragusin-Ranieri è reduce da errori individuali pesanti, mentre sulle fasce Jimenez e Valdepenas garantiscono qualità quando la squadra attacca, ma offrono meno certezze nella fase difensiva. Le alternative non mancano, ma presentano a loro volta delle incognite: da Viery adattato a Joao Mario, ormai ai margini, fino a Dodo, che continua a trovare spazio nonostante la situazione delicata. L’allenatore è chiamato a trovare rapidamente il giusto equilibrio: la Fiorentina ha talento e qualità, ma deve trasformarli in risultati per scongiurare il rischio di un’altra stagione di sofferenza.