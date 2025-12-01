Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi
FirenzeViola.it
Queste le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali in edicola oggi, lunedì 1 dicembre 2025.
Pubblicità
Rassegna stampa
Dicembre decisivo, altrimenti sarà Serie B. Per salvarsi però serve una rabbia diversa. Come si fa a essere così morbidi sotto porta. Dzeko parla con la Fiesole: avanti insiemedi Mario Tenerani
Le più lette
1 Dicembre decisivo, altrimenti sarà Serie B. Per salvarsi però serve una rabbia diversa. Come si fa a essere così morbidi sotto porta. Dzeko parla con la Fiesole: avanti insieme
Copertina
FirenzeViolaLa paura di retrocedere per centrare la salvezza: ecco perché la Fiorentina è ancora viva
Tommaso LoretoL’esame Palladino per capire se davvero la Fiorentina ha capito di dover indossare l’elmetto
Alberto PolverosiCon Vanoli il primo passo indietro (con Pioli no, perché non c’erano mai stati passi in avanti…). Dzeko è una delusione, non solo per le parole, ma soprattutto per il rendimento. Domani a Bergamo sperando che il calcio non sia logico
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com