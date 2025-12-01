Fiorentina, con questo fiatone la salvezza è complicata. La Gazzetta: "Serve un cambio passo"
All'indomani di Atalanta-Fiorentina, gara valevole per la 13esima giornata di Serie A che si è disputata ieri a Bergamo, conclusa col 2-0 dei padroni di casa, la Gazzetta dello Sport analizza il periodo sportivamente drammatico della Fiorentina: con questo ritmo, scrive la rosea, la salvezza diventa davvero tanto complicata. Serve al più presto un cambio di passo: Alta, nello spicchio di gente viola, era solo la voce di qualche capo ultrà nel chiamare i giocatori a raccolta dopo la nona sconfitta stagionale: un rito ormai abituale, ma stavolta - così è sembrato - con lo scopo di caricare la squadra.
Ce n'è bisogno, a quota zero vittorie e 6 punti dopo 13 gare, il peggior bilancio della storia viola: davvero la strada verso la salvezza rischia di essere molto accidentata, affrontandola con questo fiatone.
