Dzeko a colloquio dai tifosi, che si sono detti? La ricostruzione di Tuttomercatoweb

La giornata di ieri sarà ricordata non tanto per l'ennesima sconfitta in campionato della Fiorentina - la settima in tredici gare di A - ma soprattutto per il faccia a faccia tra Edin Dzeko ei tifosi alla New Balance Arena di Bergamo. Accade tutto dopo il triplice fischio e il 2-0 dell'Atalanta sui viola e Tuttomercatoweb.com ricostruisce quanto accaduto: si riparte da cosa aveva detto lo stesso Dzeko ai tifosi dopo la sconfitta contro l'Aek Atene: “Facciamo cagare, ok. Perdiamo le partite, ok. Ma non è possibile che in casa io ho tifosi che mi fischiano contro. Io dico ai tifosi che alla fine potete anche fischiare, ma durante la partita ci vuole un po' più sostegno.

Parole che erano state fraintese e che l’attaccante ha voluto nuovamente spiegare ieri. In un gesto da leader, ieri Dzeko si è eletto capopopolo e ha spiegato ai 1000 presenti nel settore ospiti cosa intendesse qualche girono prima. Come raccolto da TMW, l’ex Roma si è preso la responsabilità del periodo difficile, ribadendo di come lui e i suoi compagni ce la stiano mettendo tutta per uscirne e chiedendo nuovamente unione e comunione d’intenti. “Abbiamo bisogno di voi”, il messaggio di Dzeko alla Fiesole la quale ha risposto con un lungo incitamento a calciatori e allenatore ed il coro “noi vogliamo undici leoni”.