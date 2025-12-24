Ranieri senza la fascia, la Repubblica-Firenze: "Tra mercato e lo strappo da ricucire"

La Repubblica-Firenze analizza il cambio di fascia da capitano deciso da Vanoli, concentrandosi su Luca Ranieri. Dopo la trasferta di Losanna Vanoli ha convocato Ranieri e ha spiegato la sua scelta di affidarla a De Gea per svariati motivi: da quello di leadership, fino alla volontà di togliere responsabilità e ulteriore pressione a un calciatore già in difficoltà e nel pieno della crisi della Fiorentina. Ranieri da capitano ha sempre avuto lo scorso anno una buona presa sul gruppo, ma qualcosa in questa stagione complicata si è rotto e anche i gesti che hanno accompagnato le partite del difensore, dalle proteste eccessive verso gli arbitri a una teatralità evitabile nei confronti degli avversari, hanno fatto propendere per il cambio.

Tutti segnali colti da Vanoli e che adesso creano comunque un mini strappo da ricucire: Ranieri in campo ha giocato la sua partita, tornando ai fasti delle giovanili da terzino, ma con il mercato di gennaio tutto può succedere. L’interesse intorno al difensore non manca e bisognerà valutare se la fascia tolta sarà un peso in più per una decisione in uscita o se l’amore per la maglia e la città, messo comunque davanti a tutto in passato, sarà decisivo per restare.