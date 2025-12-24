Ranieri non è nella lista dei partenti, per La Gazzetta dello Sport vuole rimanere in viola

Su La Gazzetta dello Sport si analizza il cambio capitano in casa Fiorentina. Da Ranieri a De Gea. La fascia al braccio del portiere spagnolo, al di sopra di tutto e tutti per esperienza e carriera, è una scelta razionale in un momento in cui niente può essere lasciato al caso e serve grande tranquillità. Lo stesso Ranieri ha capito la situazione e sa perfettamente che a più riprese dall’inizio della stagione il suo ruolo era sempre stato oggetto di dibattito.

E così ha fatto un passo indietro e la dimostrazione sta nel fatto che abbia accettato il ruolo di vicecapitano contro l’Udinese. Non ci saranno altre rivoluzioni e la fascia resterà a De Gea anche per le prossime partite. Detto questo, Ranieri è pronto comunque a rimanere in viola anche per il futuro, senza comparire per ora nella lista dei partenti di gennaio.