Due gol e Kean torna a danzare, La Gazzetta dello Sport: "Ora c'è il Parma nel mirino"

I due gol contro l’Udinese, il primo senza balletto e il secondo accompagnato da delicati passi di danza per esultare, hanno ribadito che la speranza di salvezza della Fiorentina passa anche dai piedi di Moise Kean, si legge su La Gazzetta dello Sport. Prima di domenica il centravanti era il giocatore ad aver realizzato più tiri di tutta la Serie A, ma con una percentuale realizzativa molto bassa.

La prima doppietta stagionale lo ha fatto salire a quota 4 reti in campionato (5 totali, considerando anche la Conference) e ora ha messo nel mirino il Parma, squadra contro cui non ha mai segnato anche perché lo scorso anno si era fatto ipnotizzare da Suzuki, quando si era trovato a tu per tu con il portiere ducale.