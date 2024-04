RANIERI, Poteva essere della Salernitana per "soli" 2 mln

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il match di quest’oggi tra Salernitana e Fiorentina rappresenta per Luca Ranieri una vera e propria sliding door. Come scritto da La Nazione, il centrale viola infatti fu ad un passo dal riscatto completo da parte dei campani, che decisero di mollarlo e di rispedirlo a Firenze perché non disposti a pagare soli due milioni di euro. Da quel momento si può dire che iniziò la ’seconda’ carriera del ragazzo in maglia viola, tornato dal prestito come esubero e diventato nel giro di un anno e mezzo uno dei pilastri più solidi della retroguardia gigliata.

Chissà se qualcuno adesso a Salerno si stia mangiando le mani, pensando invece, a quei quasi cinque milioni spesi per prendere, al suo posto, Bradaric. La condanna di non avere un ’ic’ in fondo al cognome, chiosa il quotidiano.