Qui Pisa, Hiljemark suona la carica e per Firenze pensa ad un cambio di modulo

vedi letture

Il derby con la Fiorentina, visto da Pisa, vale molto più di tre punti. Lo sa bene Hiljemark, che dopo l’ennesima buona prestazione contro il Milan, però senza raccogliere nulla, ha subito suonato la carica: a Firenze si va per vincere. Le pacche sulle spalle non bastano più e contro i viola i nerazzurri non possono permettersi passi falsi. A differenza della Fiorentina, attesa giovedì dall’impegno in Conference, il Pisa avrà un’intera settimana per preparare la sfida.

Il nodo principale di formazione riguarda la porta: Scuffet è out per uno stiramento, mentre Semper, fermo da metà gennaio per un’infiammazione al ginocchio, proverà a recuperare ma sarà valutato solo all’ultimo. In caso di forfait, spazio ancora al trentottenne Nicolas, già titolare contro il Milan. Hiljemark riflette anche su un possibile cambio di modulo, dal 3-4-3 al 3-5-2: Iling Jr a sinistra, Durosinmi e Moreo in attacco, con Loyola e Akinsamiro pronti a inserirsi dalla mediana. Lo riporta il Corriere dello Sport.