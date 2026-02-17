Brescianini è già imprescindibile: scavalcato Ndour nelle gerarchie di Vanoli

Dal calciomercato invernale la Fiorentina ha davvero riparato alcune criticità, sottolinea questa mattina la Repubblica. In mezzo al campo infatti Vanoli da alcune settimane può contare su un elemento come Marco Brescianini che ha portato ulteriore fosforo. L’ex Atalanta ha preso il posto di Ndour mettendo in campo la stessa forza fisica ma aggiungendo qualcosa dal punto di vista tecnico-tattico.

Ha già segnato (contro il Cagliari), preso traverse (con il Milan), dimostrando un inserimento in squadra graduale ma naturale. Non è in lista Uefa e di conseguenza non giocherà contro lo Jagiellonia proprio perché è considerato imprescindibile in campionato.