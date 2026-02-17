Il sogno Conference nel mirino viola, La Nazione: "Vietato snobbare l'Europa"

vedi letture

"Ma siamo proprio sicuri che la Fiorentina abbia poca voglia di continuare a correre in Conference?", è questa la domanda che si pone questa mattina La Nazione, che in merito al tema legato all'importanza della competizione Europea ha così titolato: "Vietato snobbare l'Europa. La salvezza e poi il sogno Conference nel mirino. Ecco perché ora si può". Il quotidiano ha infatti aggiunto all'interno dell'articolo: "Se la tabella di marcia (grazie alla vittoria a Como) può permettere alla Fiorentina di mettersi al sicuro dal rischio B in un mesetto (le prossime quattro partite) è altrettanto vero che una maggiore, ritrovata e sicura tranquillità viola nelle acque del campionato, potrebbe ravvivare interesse e concentrazione in Conference.

Si, esattamente, in quella Conference che una volta scavalcato il playoff in programma fra domani e giovedi 26, entrerà nel vivo con gli ottavi di finale. E la finale nel mirino. Traduzione: salvandosi, come Paratici ha chiesto al gruppo, il prima possibile, la Fiorentina avrà la possibilità di mettere nel mirino e battersi per provare a chiudere la stagione sul palcoscenico della competizione internazionale con un risultato che avrebbe un valore pesantissimo nella rivalutazione di questa stagione fatta di incubi e sofferenze".