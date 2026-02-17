Vanoli e il turnover in Conference: chance per Fazzini e Fabbian, torna anche Gosens

vedi letture

Contro lo Jagiellonia ci sarà sì turnover, ma sarà ragionato, è non porterà a rinunciare all’ambizione di proseguire il cammino europeo per la Fiorentina. Di certo nel gruppo in partenza domani non ci sarà Rugani, rimasto fuori dalla lista Uefa e la cui prima convocazione potrebbe arrivare solo con il Pisa, ma anche Gudmundsson è destinato a restare a riposo con lo stesso obiettivo di tornare abile e arruolabile per il campionato. In uno scenario del genere, sottolinea il Corriere Fiorentino, e considerato che Mandragora sarà squalificato dopo il giallo rimediato a Como, a riposare saranno anche Fagioli e Kean con quest’ultimo destinato a lasciar spazio a Piccoli, mentre tra i titolari si rivedranno Fabbian e Fazzini chiamati al riscatto dopo la chance persa in coppa Italia contro il Como.

Quanto alla difesa, dove la coppia di centrali può esser composta da Comuzzo e Ranieri, a destra Fortini può sperare in una maglia da titolare, esattamente come il recuperato Gosens che si dovrebbe rivedere nel ruolo di terzino sinistro. Come esterno destro offensivo invece si va verso la conferma di Harrison.