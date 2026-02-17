Non solo Solomon: da Brescianini a Harrison, Repubblica: "Il mercato ha trasformato i viola"

vedi letture

"Da Solomon a Brescianini come il mercato di gennaio ha trasformato la Fiorentina", questo il titolo di Repubblica sul tema legato al mercato invernale e all'incidenza che ha avuto sin da subito sul campionato della Fiorentina. Il quotidiano infatti in tal senso ha sottolineato come: "Se quello di gennaio è considerato un mercato di riparazione, ha effettivamente riparato: tappando alcune lacune parse evidenti e seguendo quanto richiesto dal tecnico per cambiare maschera a una Fiorentina prevedibile, apatica e soprattutto perdente.

Dei cinque volti nuovi, tre sono diventati immediatamente protagonisti -Solomon, Harrison e Brescianini -nel 4-1-4-1 con tendenze al 4-3-3 con cui Vanoli sta provando a traghettare fuori la Fiorentina da una situazione di classifica quanto mai pericolosa".