Conference League, attesi circa 350 tifosi viola a seguire la squadra in terra polacca
FirenzeViola.it
A seguire la Fiorentina giovedì in Conference League contro lo Jagiellonia, in una trasferta complicata anche sul piano logistico, ci saranno circa 350 tifosi viola, che oltre a sfidare il freddo (per giovedì sera è prevista una temperatura intorno ai -8°) dovranno prima volare su Varsavia e poi muoversi verso Bialystok, distante circa 18o chilometri, visto che l’aeroporto locale non è più aperto a voli di linea. Questi numeri ovviamente non fanno altro che testimoniare quanto comunque il popolo viola tenga a questa competizione. Lo riporta il Corriere Fiorentino.
Pubblicità
Rassegna stampa
FirenzeViolaLa Conference è un'occasione e un intralcio: priorità alla salvezza, visto il Lecce? Preserverei alcuni big in vista del Pisa. Anche se dobbiamo ricordarci che questa edizione della Coppa sarebbe la più facile da vincere…di Angelo Giorgetti
Le più lette
1 La Conference è un'occasione e un intralcio: priorità alla salvezza, visto il Lecce? Preserverei alcuni big in vista del Pisa. Anche se dobbiamo ricordarci che questa edizione della Coppa sarebbe la più facile da vincere…
2 Dopo il Torino anche Vanoli ha risposto alle critiche. Ora l'esame Jagiellonia, ma con l'obbligo di dare continuità ai risultati in campionato
3 Femminile: La Fiorentina batte il Milan ma giocare su certi campi è uno scandalo. Esperimento FVS fallito. Dalla Lazio un’interessante innovazione. Primavera, altri punti preziosi
Copertina
FirenzeViolaFiorentina, per la salvezza è ancora lunga: i segnali dal campionato prima dello Jagiellonia
Mario TeneraniDopo Como non ci sono più attenuanti: mai più ricadute di prestazioni e risultati. Per la salvezza serve una squadra così. Fagioli dirige, Parisi l’umiltà al potere. Nel gelo di Bialystok un bel turn-over
Tommaso LoretoLa cautela resta un obbligo, ma a Como si è vista finalmente la giusta mentalità. Dev'esser solo l'inizio e va confermata gara dopo gara. Il diverso valore tra Jagiellonia e Pisa
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com