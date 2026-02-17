Conference League, attesi circa 350 tifosi viola a seguire la squadra in terra polacca

A seguire la Fiorentina giovedì in Conference League contro lo Jagiellonia, in una trasferta complicata anche sul piano logistico, ci saranno circa 350 tifosi viola, che oltre a sfidare il freddo (per giovedì sera è prevista una temperatura intorno ai -8°) dovranno prima volare su Varsavia e poi muoversi verso Bialystok, distante circa 18o chilometri, visto che l’aeroporto locale non è più aperto a voli di linea. Questi numeri ovviamente non fanno altro che testimoniare quanto comunque il popolo viola tenga a questa competizione. Lo riporta il Corriere Fiorentino.