Fiorentina, contro lo Jagiellonia per preservare i leader viola: il CorFio: "A rischio zero"
"L’obiettivo principale è quello di non correre rischi inutili, in special modo nei confronti dei leader chiamati a confermare contro il Pisa quanto di buono si è visto a Como, ma allo stesso tempo ai viola servirà non uscire ridimensionati dalla doppia sfida ai polacchi dello Jagiellonia". Questo quanto riportato dal Corriere Fiorentino questa mattina in riferimento alla Fiorentina e al rapporto con la Conference League.
Il quotidiano, che ha titolato sul tema: "A rischio zero", ha poi aggiunto: "In questo momento infatti la priorità della Fiorentina non può che essere la salvezza in campionato, anche a discapito di quella Conference League diventata l’ossessione degli ultimi anni: questo però non significa snobbare o (peggio) considerare l’Europa un fastidio, cosa che Vanoli ribadirà ai suoi":
