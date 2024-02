QUI LAZIO, Tra Firenze e Monaco: Sarri si gioca tutto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nove giorni per decidere una stagione. Fiorentina-Lazio, scrive la Gazzetta dello Sport, sarà snodo decisivo anche per la squadra di Maurizio Sarri, chiamata a riscrivere l'esito dell'annata in una settimana e mezzo: prima la Fiorentina quindi, poi il match contro il Milan di venerdì sera e poi il ritorno degli ottavi di Champions a Monaco in programma martedì 5 marzo. A Firenze però passa l'ultimo treno per il quarto posto: Sarri è stato chiaro con i giocatori, ma non ce n’era bisogno perché tutti all’interno dello spogliatoio credono ancora nella possibilità di centrare la qualificazione alla Champions per il secondo anno consecutivo.

La Lazio arriva al Franchi con la voglia di inseguire la qualificazione Champions ma anche con diversi problemi di formazione: Sarri ritrova Zaccagni dopo un mese e mezzo, ma lo farà accomodare in panchina perché ha ancora pochi allenamenti nelle gambe. Pure Vecino c’è, ma non è ancora al top e va in panca. L’emergenza vera c’è però nel cuore della difesa. Patric resta ai box, Gila è squalificato, restano così solo Romagnoli e Casale. Ma quest’ultimo è febbricitante e non è sicuro di farcela (ieri non si è allenato). Se dovesse restare fuori, a far coppia con Romagnoli sarebbe Hysaj nell’insolito ruolo di centrale