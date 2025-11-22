Carica Fiorentina-Juventus. La Nazione: "Ruggito viola. Oggi 11 leoni"
L'edizione odierna de La Nazione apre le sue pagine sportive con il titolo: "Ruggito viola. Forza ragazzi!". Sarà un sabato da leoni al Franchi, dove Fiorentina e Juventus si sfideranno in una gara dai mille significati. Secondo il quotidiano Vanoli ripartirà dal 3-5-2, rifugio sicuro per trovare la strada più affidabile per allontanare lo spettro della retrocessione.
Ciò che non può mancare, al netto di accorgimenti tattici più o meno velati, è quel furore agonistico degli ’11 Leoni’ che Vanoli e il tifo viola vuole vedere. La serie B è lì, inutile girarci intorno, e gli ambiziosi progetti per il futuro ad oggi devono essere ripiegati con cura per essere tirati fuori in momenti storici migliori. Questo Fiorentina-Juventus è destinato a sfuggire alla normalità.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati