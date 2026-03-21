Verso Fiorentina-Inter, a centrocampo tornano Mandragora e Brescianini. Davanti c'è Gud

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La Fiorentina si avvicina a grandi passi alla sfida contro l'Inter. Ieri è stato giorno di “scarico” per chi aveva giocato a Sosnowiec, oggi è invece già rifinitura per tutti (unico dubbio Fortini) verso l’Inter che arriva domani al Franchi. Non semplice da gestire, ma il doppio impegno è ormai usuale dentro al Viola Park e anche Vanoli e i nuovi sanno come si fa. Contro i nerazzurri si vedrà sarà una squadra differente all’inizio rispetto a quella vista in Polonia.

Ma non tanto, se non tantissimo, e questo perché il tecnico ha scelto una Fiorentina molto vicina a quella “titolare” per la volontà di conquistare i quarti di finale. Da Dodo a Kean passando per Ranieri, Fagioli e Parisi (di nuovo esterno “alto” a destra) ci saranno, e la squadra cambierà fisionomia nella presenza di De Gea tra i pali, di Pongracic e Gosens nei rispettivi ruoli in difesa, di Mandragora-Brescianini coppia di mediani e di Gudmundsson trequartista-attaccante partendo da sinistra dove Vanoli lo schiera. Rifinitura permettendo, ché tanto si torna sempre lì. Lo riporta il Corriere dello Sport.