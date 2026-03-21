Dalla difesa a quattro a Parisi esterno alto, il CorSport: "Vanoli il lavoro che paga"

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"Vanoli il lavoro che paga", questo il titolo con cui ha aperto il tema Fiorentina questa mattina il Corriere dello Sport, che ha sottolineato l'importanza del lavoro fatto dal tecnico viola sulla squadra portandola oggi ad essere un gruppo più unito: "Accorgimenti e modifiche a livello individuale e di collettivo che si possono così riassumere in ordine sparso: l’introduzione della difesa a quattro; Parisi esterno avanzato a destra; Fagioli regista "protetto"; il recupero di Ranieri; la valorizzazione immediata di Solomon nella ricerca di un esterno che cambiasse la fisionomia offensiva; la gestione in modi e maniere diversi di Piccoli, Kean e Gudmundsson.

E finalmente stanno avendo gli effetti sperati e desiderati".