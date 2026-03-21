Ballottaggio aperto tra Kean e Piccoli, il CorSport: "Staffetta in vista contro l'Inter"
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Moise Kean non è ancora al 100%, ma l'obiettivo di Vanoli è recuperarlo al massimo per l'aprile torrido che aspetta la Fiorentina. Questo quanto riportato dal Corriere dello Sport, che sottolinea come per domani contro l'Inter, squadra a cui ha già fatto male l'anno scorso al Franchi, sia ancora tutto aperto sul fronte legato alla scelta su chi schierare come punta tra Moise e Piccoli: Kean infatti metterà altri minuti nelle gambe, ma Roberto Piccoli è forse nel miglior momento di forma da quando è a Firenze.
Ballottaggio in corso per il ruolo del centravanti, con un'altra staffetta all'orizzonte.
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