Fiorentina, nessun caso Kean dopo la Conference. Vanoli punta su Moise con l'Inter

vedi letture

Il “caso” Kean in casa Fiorentina si è chiuso ancora prima di poter esplodere. Decisiva la strategia comunicativa adottata dal club dopo la gara contro il Rakow, che ha rapidamente smorzato le polemiche nate dal gesto dell’attaccante al momento della sostituzione (qualche parola di troppo verso la panchina e un calcio a una borsa). La scelta di Vanoli di leggere quell’episodio in chiave positiva ha così spento sul nascere una situazione che avrebbe potuto aumentare la tensione in vista della sfida con l’Inter.

Resta però la sensazione che, tra gli spogliatoi di Sosnowiec e quelli del Viola Park, ci sia stato un chiarimento diretto tra tecnico e giocatore: un confronto franco e costruttivo che non cambierà le gerarchie, visto che Kean è destinato a partire titolare contro i nerazzurri, nonostante il buon momento di Piccoli, a segno sia a Cremona sia in Conference due giorni fa. Lo riporta La Nazione.