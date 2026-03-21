Priorità al campionato, La Nazione: "Viola a caccia dell'impresa contro l'Inter"
"La priorità resta a prescindere la permanenza in Serie A, anche se lo sfizio Conference sta diventando sempre più concreto". Questo il messaggio di questa mattina de La Nazione sul tema legato al doppio fronte, campionato ed Europa, per la Fiorentina. Il quotidiano in merito poi alla lotta salvezza in Serie A ha aggiunto: "All'orizzonte la sfida jolly contro l'Inter di domani sera. Nerazzurri che cercano un ulteriore scatto scudetto, Fiorentina che vuole ricavare il massimo da una sfida che sulla carta pare proibitiva.
In un Franchi pieno che spingerà i ragazzi di Vanoli l'idea è quella di provare a fare l'impresa contro ogni pronostico. Gara preparata in due giorni, ricavarci punti vorrebbe dire davvero far cambiare il vento in modo definitivo. Anche perché poi ci sarà da utilizzare la sosta nel modo migliore possibile per ricaricare le batterie".
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