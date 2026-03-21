Ranking Uefa, la Fiorentina sale al 22° posto e supera la Juventus

vedi letture

La vittoria della Fiorentina in Conference League ai danni del Rakow è stata importante non solo per il passaggio del turno, ma anche per altri due aspetti legati al cammino europeo viola. Il primo riguarda i ricavi: negli ultimi anni la Conference ha rappresentato una voce significativa nel bilancio del club e, fin qui, il percorso della squadra di Vanoli ha già garantito circa 10,5 milioni di euro di premi UEFA, cifra destinata a crescere con l’avanzare della competizione. Parallelamente, la Fiorentina ha migliorato in modo sensibile il proprio ranking UEFA, salendo fino al 22° posto in Europa.

Un risultato che certifica la continuità a livello internazionale e che consente ai viola di mettersi alle spalle anche la Juventus, oggi 25ª. In vetta restano le big come Real Madrid, Bayern Monaco e Liverpool, con gli inglesi saliti al terzo posto davanti all’Inter. Tra le italiane, la Fiorentina si piazza subito dietro Roma (13ª), Atalanta (15ª) e la stessa Inter, confermandosi comunque tra le squadre più costanti del panorama nazionale in Europa.