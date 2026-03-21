Lotta salvezza e Conference. Tuttosport: "Alla Viola serve un Kean leader"

Lotta salvezza e Conference. Tuttosport: "Alla Viola serve un Kean leader"FirenzeViola.it
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di Redazione FV

"Il futuro di Kean forse sarà lontano da Firenze ma ora conta il presente, la sfida con la capolista Inter, la salvezza da conquistare con la Fiorentina, il sogno di una finale europea. E poi il Mondiale da raggiungere con l’Italia dopo un lungo digiuno." Questo quanto riportato questa mattina da Tuttosport sul tema legato a Moise Kean.

Il quotidiano in merito all'attaccante della Fiorentina poi aggiunge: "Ora per Moise è il momento di compiere il salto definitivo, a suon di gol - fra l’altro in questo campionato solo Yildiz e Douvikas ne hanno segnati tanti quanto lui in partite casalinghe, 7 - ma pure con l’atteggiamento di un leader maturo".