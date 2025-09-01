"Quattro prove, poche risposte: Pioli l'alchimista cerca l'ingrediente giusto" il commento di Poesio

Il giornalista Ernesto Poesio commenta sulle colonne del Corriere Fiorentino il pareggio tra Torino e Fiorentina. Di seguito alcuni estratti del suo punto: "Come un alchimista alla ricerca dell’ingrediente giusto per far funzionare una nuova pozione, così Stefano Pioli continua a dosare gli elementi a disposizione nel tentativo di accendere il motore della Fiorentina. Cambia la disposizione iniziale con le due punte e il trequartista, si alternano gli uomini in un centrocampo ancora senza gerarchie definite e lo stesso si può dire per la difesa. Niente di troppo strano visto che siamo all’inizio della stagione, ma certo i due pareggi (seppur entrambi in trasferta e su campi difficili) non sono un bottino eccezionale. È a caccia di risposte il tecnico viola e le prime quattro gare della stagione hanno fornito ampio materiale su cui lavorare durante la sosta".

Poi prosegue: "La pozione viola dell’alchimista Pioli non sembra per ora stabilizzata. Troppo lenta e troppo prevedibile la manovra che finisce per accorciare il campo agli attaccanti, troppo poco continuo Gudmundsson per giustificare il trequartista dietro alle due punte e qualche sbavatura di troppo in difesa compensata dal solito superbo De Gea. [...] Tutta la squadra è apparsa ancora con il freno tirato, attenta a non alzare i giri e i ritmi della partita per paura di perderne il controllo. Trovare fiducia diventa allora una delle chiavi per iniziare a osare di più, a prendersi quelle responsabilità nelle giocate che possono strappare una partita, rompere gli equilibri".