QUARTA, In un tempo ha fatto di tutto. Bentornato Kayode

I personaggi della partita di ieri contro il Genk secondo il Corriere Fiorentino sono stati Martinez Quarta e Kayode. L'argentino è a tutti gli effetti il terzo marcatore della squadra dopo Nico Gonzalez e Bonaventura, nei primi 45 minuti ha combinato di tutto: un grande intervento in scivolata in area, poi un altro scellerato che gli è costato il giallo, infine troppa foga nell'azione del gol del vantaggio ospite. Per sua fortuna si fa perdonare segnando l'1-1, un mese dopo l'ultima volta sempre in Conference contro il Cukaricki.

Quello di Kayode è invece un rientro di importanza assoluta per una difesa che nelle ultime settimane aveva avuto qualche problemino, a partire dalle rotazioni ridotte al minimo. Con Mina e soprattutto Kayode, adesso Italiano ha un margine di scelta più ampio. Per non parlare del fatto che il 19enne si era subito imposto come uno dei migliori della rosa alla sua prima esperienza in serie A, diventando titolare per via del forfait di Dodo.