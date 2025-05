Fiorentina-Betis. Corriere Fiorentino: "Beffa tremenda, rialzarsi sarà dura"

vedi letture

Il sogno viola di una terza finale di Conference League consecutiva si frantuma al supplementare. Ne scrive il Corriere Fiorentino che sottolinea come dopo due finali amarissime, la Fiorentina stavolta ingoia fiele al Franchi davanti al suo pubblico, che pure aveva riempito lo stadio sperando nella remuntada.

Una beffa tremenda che condanna i viola a rincorrere l’Europa passando dal campionato: voltar pagina però non sarà facile. Per la stanchezza, ma soprattutto per l’amarezza di veder sfumare un trofeo che a Firenze manca da 24 anni. Un gran peccato perché la qualificazione è rimasta a lungo in bilico, tanto che la squadra di Palladino avrebbe meritato i rigori secondo il quotidiano. Finisce coi viola in lacrime e il pubblico che applaude. No, rialzarsi non sarà facile. Ma per vivere altri notti europee anche l’anno prossimo, non resta che vincere le ultime tre in campionato.