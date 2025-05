Bye Bye Conference. Palladino ha perso la voce, e Kean ora preoccupa

Non è bastato un Gosens formato eroe e goleador, sottolinea stamani La Nazione a proposito del 2-2 tra Fiorentina e Betis che ha significato eliminazione dalla Conference League per i viola. Il quotidiano poi si sofferma sulle reazioni dopo il 120', tra l'amarezza e la voce che non c'è più. Quella di Raffaele Palladino, che ha dovuto analizzare una notte amara con un filo di voce.

Un po’ di preoccupazione è nata per le condizioni di Moise Kean, che sull’ultimo scatto della partita ha sentito un fastidio muscolare: "In effetti ha sentito qualcosina, vedremo nelle prossime ore insieme ai medici. Cataldi non penso recuperi per Venezia". La Fiorentina si lecca le ferite dopo la dolorosa uscita di scena dalla Conference.